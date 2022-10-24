Оренбург, , 13:07 — REGNUM В Оренбурге суд поступило дело о взыскании бонусов за открытие нефтяного месторождения, процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда, сообщили в Дзержинском райсуде города.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Истец указал, что с 2009 году работал 12 лет главным геологом. По условиям заключенного с работодателем соглашения работнику полагалась гарантированная выплата бонусов за открытие месторождения и извлекаемых запасов нефти. В период работы истца открыты два месторождения в Оренбургской области. Однако работодатель выплатил только часть бонусов на основании судебного решения.

Истец потребовал взыскать в свою пользу бонусы за открытие Красногорского месторождения в размере 320 675 долларов США, проценты в размере 1 240 946,9 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.