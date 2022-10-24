Рыбновский район, Рязанская область, 24 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Два грузовика и три легковых автомобиля столкнулись на 166 км трассы М5 Урал в Рыбновском районе Рязанской области. Погиб один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным полиции, днём 21 октября водитель «КамАЗа», при перестроении из левой полосы в правую, задел попутный Renault Duster. Иномарку отбросило на грузовой автомобиль Scania с прицепом, который в свою очередь столкнулся со Skoda Rapid. Осколками от ДТП был повреждён автомобиль Volvo V50.

В результате ДТП на месте погиб 52-летний житель Московской области, водитель Renault. Проводится проверка.