Санкт-Петербург, 24 октября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Дорожные службы Санкт-Петербурга начали готовиться к борьбе с обледенением улиц и дорог. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника

В Северную столицу пришли первые заморозки, пока только ночные. В связи с этим городские дороги начали обрабатывать противогололёдными материалами. Пока что это происходит локально и в малых объёмах.

По прогнозам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, температура воздуха 25 октября опустится ниже нуля градуса. Это произойдёт впервые этой осенью.

При этом дорожные службы города продолжают очищать дороги от грязи. За минувшую неделю специалисты убрали порядка 1500 тонн смета и 885 кубометров мусора.