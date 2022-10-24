Москва, , 13:07 — REGNUM Российские военные отразили атаку киевских боевиков на Южно-Донецком направлении. Об этом 24 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп в направлении населённых пунктов Сладкое и Владимировка в ДНР.

«Огнём артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника была отражена», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что всего было уничтожено 25 киевских боевиков, а также танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

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