Южно-Сахалинск, , 13:07 — REGNUM На Сахалине на Успеновском полигоне мобилизованные для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса ведут боевые стрельбы из 152-мм самоходных артиллерийских установок Гиацинт и 120-мм миномётов «Сани», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

152-мм орудие 2А36 «Гиацинт-Б» Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

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Оттачивают навыки в стрельбах ранее проходившие службу в артиллерийских подразделениях. Довести до автоматизма работу на орудиях помогают мобилизованным опытные артиллеристы мотострелкового соединения ВВО.

Стрельбы выполняются по мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу противника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области военнослужащие из подразделений связи, которые отправятся участвовать в спецоперации, обучаются развёртыванию автоматизированных систем управления войсками в любых условиях.