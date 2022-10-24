Южно-Сахалинск, 24 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. На Сахалине на Успеновском полигоне мобилизованные для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса ведут боевые стрельбы из 152-мм самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» и 120-мм миномётов «Сани», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM 152-мм орудие 2А36 «Гиацинт-Б»

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Оттачивают навыки в стрельбах ранее проходившие службу в артиллерийских подразделениях. Довести до автоматизма работу на орудиях помогают мобилизованным опытные артиллеристы мотострелкового соединения ВВО.

Стрельбы выполняются по мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу противника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области военнослужащие из подразделений связи, которые отправятся участвовать в спецоперации, обучаются развёртыванию автоматизированных систем управления войсками в любых условиях.