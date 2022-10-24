Черкесск, 24 октября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в 2022 году было заключено с жителями республики 1587 социальных контрактов. Поддержка была оказана гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации — без работы и средств к существованию. С помощью заключенных контрактов они смогли открыть собственное дело, направить средства на развитие личного подсобного хозяйства, на другие проекты, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный

«Большинство семей Карачаево-Черкесии получили помощь в поиске работы (214 соцконтарктов), осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (496 соцконтрактов), развитии и ведении личного подсобного хозяйства (427 соцконтрактов)», — говорится в сообщении.

Также отмечено, что еще 450 жителей региона были охвачены мероприятиями, направленными на преодоление трудной жизненной ситуации. Кроме того, сообщается, что годом ранее в республике социальные контракты были заключены с 1902 нуждающимися гражданами.