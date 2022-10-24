Ставрополь, 24 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Подозреваемые в подготовке теракта в отделе полиции Пятигорска арестованы по решению Пятигорского городского суда. Об этом 24 октября сообщили в Ставропольском краевом суде.

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«Пятигорский горсуд избрал в отношении двух подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — приводит слова представителя краевого суда РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сторонники террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовившие взрыв в отделе полиции Пятигорска, были задержаны сотрудниками ФСБ России.