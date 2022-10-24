Москва, 24 октября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Подразделения киевских войск отброшены на красно-лиманском направлении после попыток вклиниться в оборону российских сил. Об этом сообщает 24 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

ВСУ силами до двух механизированных рот пытались вклиниться в оборону в направлении села Червонопоповка в Кременском районе ЛНР. ВС России отбросили их ударами авиации, артиллерии и обороняющихся подразделений.

Противник остановлен и отброшен на исходный рубеж. ВСУ потеряли более 20 военнослужащих и две боевые машины пехоты.

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