Улан-Удэ, 24 октября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанет 57-летний мужчина по обвинению в покушении на убийстве сожительницы и её несовершеннолетней дочери с особой жестокостью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, обвиняемый и потерпевшие жили вместе в квартире на улице Цивилёва. В последнее время между взрослыми произошёл разлад. 6 августа после очередной ссоры пьяный мужчина несколько раз ударил ножом женщину в присутствии её 14-летней дочери.

«Девочка пыталась защитить мать, отталкивала злоумышленника. Тогда он переключился на ребенка и также нанес несовершеннолетней множество ударов ножом по различным частям тела. Потерпевшие, несмотря на ранения, смогли покинуть квартиру», — отметили в ведомстве.

Соседи вызвали скорую помощь. Тем временем, напавший заперся в квартире, из-за чего прибывшим на место правоохранителям и сотрудникам МЧС пришлось вскрывать дверь. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иволгинском районе Бурятии был вынесен приговор местному жителю, который пытался убить женщину с двумя её детьми путём поджога дома. Трагедии удалось избежать благодаря оказавшимся поблизости студентам.

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