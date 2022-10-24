Москва, 24 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы России отбили атаки ВСУ на купянском направлении в Харьковской области, сообщили 24 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«На купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции, уничтожено более 25 киевских боевиков, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа.