Москва, 24 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Страны Африки демонстрируют принципиальность и самоуважение к России, не присоединяясь к западным санкциям. Об этом сегодня, 24 октября, заявил директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко на международном форуме «Россия — Африка: что дальше?».

NASA Африка

Он отметил, что, несмотря на небывалый антироссийский прессинг США и ЕС, когда их послы осаждали кабинеты африканских руководителей, требуя разорвать связи с Россией, африканцы отказываясь примыкать к рестрикциям против России.

«Такая позиция говорит о политической устойчивости африканских друзей России и их стремлении к укреплению своего суверенитета», — подчеркнул Ткаченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ущерб терпят страны Африки из-за антироссийских санкций Запада, заявлял южноафриканский президент Сирил Рамафоса.

Читайте также: Президент ЮАР назвал антироссийские санкции ударом по Африке