Москва, 24 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Угроза создания Киевом «грязной бомбы» налицо, заявил журналистам 24 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Цитата из видео очевидцев Падение Су-30 в Иркутске

Он прокомментировал негативную реакцию Запада на информацию о планах Киева создать «грязную бомбу».

По словам Пескова, недоверие к данным российской стороны не означает, что угрозы нет.

«Угроза налицо, дальше их дело — верить или нет», — сказал Песков.