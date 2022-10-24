Песков заявил об угрозе создания Киевом «грязной бомбы»
Москва, 24 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Угроза создания Киевом «грязной бомбы» налицо, заявил журналистам 24 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Цитата из видео очевидцев
Падение Су-30 в Иркутске
Он прокомментировал негативную реакцию Запада на информацию о планах Киева создать «грязную бомбу».
По словам Пескова, недоверие к данным российской стороны не означает, что угрозы нет.
«Угроза налицо, дальше их дело — верить или нет», — сказал Песков.