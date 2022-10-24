Калининград, , 13:00 — REGNUM В последнюю неделю октября (с 24 по 30 октября) в Калининграде будет аномально тепло. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в два раза будут превышать климатическую норму.

Осень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Постепенный подъем температуры и выход из обычной нормы ожидается во вторник, 25 октября. Уже в этот день прогнозируют +15 градусов. Дождь будет сменяться пасмурной и теплой погодой. 27 октября будет солнечный, ясный день, температура воздуха составит днем +18 градусов.

Добавим, температура +18 в октябре в Калининграде считается аномальной. На границе двух барических систем создастся устойчивый перенос воздушных масс со Средиземноморья и севера Африки, объяснили эксперты в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».