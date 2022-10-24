Калуга, 24 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Актрисе Анне Большовой грозит наказание виде пяти лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом в Калужской области. Расследование возбужденного полицией уголовного дела взято на контроль прокуратурой региона, сообщили 24 октября корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актриса Анна Большова в роли Раневской

Автоавария произошла 14 октября 2022 года в деревне Грачевка Жуковского района Калужской области. Водитель Большова на автомобиле Ауди Q3 совершила наезд на женщину 1991 года рождения, потерпевшая погибла.

В настоящее время правоохранителями устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская экспертиза тела погибшей, с целью установления причины смерти, автотехнические экспертизы, для установления механики повреждений и возможности предотвращения дорожно-транспортного происшествия в имевшихся условиях.