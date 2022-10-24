Москва, 24 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Недоверие западных стран в отношении намерения киевского неонацистского режима применить в отношении России «грязную бомбу» не отменяет реальности такого шага со стороны Киева. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Их [западных стран] недоверие не означает, что перестает существовать угроза применения такой «грязной бомбы». Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны», — сказал Песков.

По его словам, в дальнейшем «уже их дело — верить или не верить».