Курск, , 12:58 — REGNUM Контроль за въездом и выездом в город Курчатов Курской области усилен, об этом сообщил 24 октября на оперативном совещании губернатор Роман Старовойт.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение принято в рамках исполнения указа президента — усиливается контроль на основных магистралях в Курской области, в приграничных районах, а также контроль на въезд и выезд в городе Курчатове, где располагается Курская АЭС. Данные меры при этом не предполагают каких-либо ограничений на передвижение, на въезд в Курскую область и выезд из неё, уточняет «Секунда».

Кроме того, как отмечалось на совещании, продолжается строительство линий обороны в приграничье с территорией б. УССР. Строительство третьей линии планируется завершить к 5 ноября.