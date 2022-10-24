Москва, 24 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Поправки для дополнительной поддержки субъектов России будут подготовлены ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы, отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам против принятия проекта федерального бюджета высказались представители думских фракции КПРФ и СРЗП. ЛДПР и «Новые люди» решили, что будут голосовать в первом чтении за принятие документа, но с учетом дальнейшей доработки проекта. Также за принятие проекта бюджета РФ выступили во фракции «Единая Россия».

По словам Фаррахова, бюджет страны не может быть предметом для политических игр.

«На итоговом заседании комитета по бюджету и налогам Государственной думы высказали позицию члены комитета, политические фракции. Не все поддерживают! Но и предложений, кроме как поднять налоги, нет. Мы поддерживаем бюджет! Он гарантирует исполнение всех социальных обязательств государства», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

Среди приоритетов он обозначил обороноспособность страны, поддержку экономики, здравоохранение и науку.

«Ко второму чтению будем готовить поправки, чтобы дополнительно поддержать субъекты РФ — всех, кому непросто», — добавил Фаррахов.