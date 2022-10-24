Казань, 24 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В столице Татарии организована проверка по факту гибели 35-летнего мужчины, упавшего в колодец с водой. Об этом 24 октября сообщает региональная прокуратура.

Kremlin.ru Прокурор

Инцидент произошел накануне примерно в 16:20 (мск). Мужчина упал в колодец с водой внутри заброшенного здания насосной станции на улице Северо-Западной.

По предварительным данным, погибший с коллегой по работе зашел в здание в поисках лома черного металла. О случившемся спасатели узнали от его напарника.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года в Казани мужчина упал в колодец с битумом.

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