Москва, 24 октября 2022, 12:57 — REGNUM Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха». Об этом 24 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Уничтожен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населённых пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области», — сказал Конашенков.
Кроме того, сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Шевченко и Малый Керменчик Донецкой Народной Республики и Ягодное Харьковской области.
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