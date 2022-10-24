Москва, 24 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха». Об этом 24 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Уничтожен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населённых пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области», — сказал Конашенков.

Кроме того, сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Шевченко и Малый Керменчик Донецкой Народной Республики и Ягодное Харьковской области.