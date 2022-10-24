Благовещенск, 24 октября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Амурской области военнослужащие из подразделений связи, которые отправятся участвовать в спецоперации, обучаются развёртыванию автоматизированных систем управления войсками в любых условиях. В том числе, они отрабатывают навыки слаженного взаимодействия ночью, скрытно и оперативно, в непростой тактической обстановке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе Восточного военного округа.

Александр Куликов ИА REGNUM Обучение мобилизованных

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Задача этих подразделений — обеспечивать радиосвязь в зоне войскового управления. В танковых формированиях в свою очередь военнослужащие обучаются стрельбе на разном расстоянии, в том числе в движении. Мишени находятся на отдалении в 800-1200 метров. Цели, имитирующие танки, движутся и расположены в 2000 метрах.

«На данном этапе подготовки большое внимание уделяется слаженности действий экипажа, так как наводчику-оператору необходимо определить дальность до цели, а механику-водителю вести боевую машину с постоянной скоростью», — отметили в Восточном военном округе.

Водители танков учатся преодолевать препятствия по траншеям, рвам, эскарпам, косогорам, колейным мостам и минно-взрывным заграждениям.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованные жители Приамурья 21 октября получили термобельё, рации, тактические перчатки и фонари. 1200 комплектов обмундирования передал им губернатор региона Василий Орлов.