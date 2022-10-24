Ульяновск, 24 октября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Ульяновске ограничат скоростной режим по Президентскому мосту из-за похолодания. Об этом сообщается на сайте администрации областного центра.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульяновск

Власти отмечают, что в связи с предстоящим «наступлением отрицательных температур» на Президентском мосту через Волгу вводится сезонное ограничение скоростного режима. Оно начнёт действовать с 1 ноября.

Скорость будет ограничена до 60 и 80 км/ч, на мосту установят знаки «Ограничение максимальной скорости» и «Скользкая дорога».

Напомним, что протяжённость Президентского моста в Ульяновске составляет 13 км, он считается одним из самых больших в России.

Отметим, что 8 ноября в Ульяновске связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел на два часа будет закрыто транспортное движение через перекрёсток улиц Карла Маркса, Крымова и Гагарина.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ульяновске планировалось строительство берегоукреплений береговой зоны Волжского склона на участке от Президентского моста до улицы Тухачевского.