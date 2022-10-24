* ИГ — запрещённая в России организация

Синджар, Ирак, , 13:15 — REGNUM В окрестностях иракского города Синджар обнаружили очередное массовое захоронение жертв группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 24 октября сообщает Shafaq.

Захоронение Антон Афанасьев © ИА REGNUM

По данным журналистов, из захоронения были извлечены 16 тел местных жителей, принадлежащих к этнорелигиозной группе езидов.

Отмечается, что тела умерших были опознаны и переданы родственникам.

Журналисты издания отмечают, что в окрестностях Синджара были найдены не менее 80 массовых захоронений жертв боевиков. Согласно идеологии радикалов, езиды поклоняются сатане и поэтому подлежат смертной казни без права на помилование.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.