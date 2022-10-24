Вашингтон, 24 октября 2022, 12:52 — REGNUM Президент США Джо Байден находится в Белом доме всего два года, но уже разрушил основные системы в стране. Об этом 24 октября заявила обозреватель телеканала Fox News Лиза Бут.
«За счёт чего он собирается выдвигаться? Ведь за два года он всё уничтожил. Наши границы открыты нараспашку, инфляция достигает 40-летнего максимума, а цены на бензин бьют рекорды. Он разрушил страну в рекордно короткие сроки», — сказала Бут.
Она добавила, что я не верит, что Байден станет кандидатом от Демократической партии на выборах президента США в 2024 году. По её мнению, партия «выставит его вон после сокрушительного поражения на промежуточных выборах 8 ноября».
Также журналистка высказала подозрения о том, что окружение Байденом, включая его супругу Джилл, жестоко обращается с ним, подталкивая к переизбранию.
Напомним, ранее Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок, но окончательного решения пока не принял.
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