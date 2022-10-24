Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Президент США Джо Байден находится в Белом доме всего два года, но уже разрушил основные системы в стране. Об этом 24 октября заявила обозреватель телеканала Fox News Лиза Бут.

Джо Байден DonkeyHotey

«За счёт чего он собирается выдвигаться? Ведь за два года он всё уничтожил. Наши границы открыты нараспашку, инфляция достигает 40-летнего максимума, а цены на бензин бьют рекорды. Он разрушил страну в рекордно короткие сроки», — сказала Бут.

Она добавила, что я не верит, что Байден станет кандидатом от Демократической партии на выборах президента США в 2024 году. По её мнению, партия «выставит его вон после сокрушительного поражения на промежуточных выборах 8 ноября».

Также журналистка высказала подозрения о том, что окружение Байденом, включая его супругу Джилл, жестоко обращается с ним, подталкивая к переизбранию.

Напомним, ранее Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок, но окончательного решения пока не принял.

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