Москва, 24 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Заявление внешнеполитических ведомств США, Великобритании и Франции о том, что они «отвергают очевидно ложные утверждения о том, что киевский режим готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», можно рассматривать как свидетельство того, что цель, которую ставила перед собой российская сторона этим предупреждением, достигнута, отметил в своём комментарии 24 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя совместное заявление трёх стран с Госдепом США.

Ru.freepik.com Ядерное оружие

Как сообщалось, США, Великобритания и Франция считают ложными предупреждения России о том, что киевский режим может применить на территории б. УССР так называемую «грязную бомбу».

«Американцы, англичане и французы полностью и на весь мир взяли на себя ответственность за поведение своих подопечных в Киеве в ядерной сфере.

Более того, они дополнительно подставились в контексте неизбежного в будущем опубликования фактов их ядерного сотрудничества с нацистским киевским режимом», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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