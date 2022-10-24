Уфа, 24 октября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Индекс производства сельхозпродукции в Башкирии по итогам девяти месяцев 2022 года составил 118,6%. Об этом 24 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании правительства региона в центре управления республикой.

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Он отметил, что это является не плохим показателем. Хабиров поблагодарил аграриев республики за хорошую работу.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены стимулировать увеличение производства картофеля.

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