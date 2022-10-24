Мадрид, , 12:50 — REGNUM Экс-премьер Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро приветствует утверждение нового Закона о демократической памяти, который расширяет Закон об исторической памяти, принятый в 2007 году во время его премьерского срока. Об этом он заявил в интервью агентству EFE.

Франсиско Франко

По его словам, у Испании есть «возможность и обязанность признать тех, кто был забыт» во время Гражданской войны и диктатуры Франсиско Франко.

«Печально, что правое крыло интерпретирует это как действия против них. Нет, это действие в пользу забытых [граждан]», — сказал Сапатеро.