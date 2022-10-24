Красноярск, , 15:21 — REGNUM В период с сентября по ноябрь в Красноярском крае будет проведёт подсчёт численности популяций околоводных животных, среди которых бобр европейский, ондатра, норка американская и выдра. Промысел этих животных в крае практически не ведется. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Бобр 3dman_eu

«Учёт охотничьих ресурсов на территории региона проводится в рамках государственного мониторинга. Результаты дают нам общее представление о численности популяций тех или иных видов животных, обитающих на территории региона. Кроме того, на основе полученных данных принимаются решения о проведении мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и рациональному их использованию», — подчеркнул министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Отмечается, что, согласно многолетним данным, в Красноярском крае численность бобра составляет около 18−25 тыс., ондатры — 56−80 тыс., а американской норки около 15−20 тыс. особей. Учёт околоводных животных в общедоступных охотничьих угодьях проводят инспекторы охотнадзора минэкологии края, а в закрепленных охотничьих угодьях — охотопользователи.

Как сообщало ИА REGNUM, всемирный фонд дикой природы (WWF) и Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ) провели экспедицию, где были собраны данные о малоизученном лаптевском подвиде моржа. Учёным удалось обследовать лежбища ластоногих, взять пробы биопсии, а также оснастить животных спутниковыми передатчиками. Исследования помогут разработать эффективные меры охраны краснокнижного подвида. Основные работы велись на восточном побережье Таймырского полуострова и на островах в море Лаптевых.

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