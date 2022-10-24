Минеральные Воды, Ставропольский край, 24 октября 2022, 12:49 — REGNUM В Минеральных водах проходит завершающий день финала направления «Развитие территорий» третьего сезона Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Среди шести проектов, разработанных участниками соревновательных мероприятий — кейс «Туристический кластер «Сириус» как территория со смыслами». Партнером проекта является Администрация федеральной территории «Сириус».
По ее словам, для реализации проекта могут быть привлечены приглашенные в Администрацию федеральной территории сотрудники, возможна также рантовая поддержка реализации проекта или через работу профильных НКО.
Накануне федеральный эксперт проекта «Сириус», старший советник Департамента стратегического развития и управления территорией АО «ВДНХ» Владимир Березин рассказал журналистам, что в целом доволен предложенным проектом и его командой.