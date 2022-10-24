Минеральные Воды, Ставропольский край, 24 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Минеральных водах проходит завершающий день финала направления «Развитие территорий» третьего сезона Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Среди шести проектов, разработанных участниками соревновательных мероприятий — кейс «Туристический кластер «Сириус» как территория со смыслами». Партнером проекта является Администрация федеральной территории «Сириус».

Александр Погожев, ИА REGNUM МинводыЭКСПО

«Радует прикладной характер самого мероприятия, он направлен не на выбор участников, а на выбор прикладных идей, которые эти участники разрабатывают. Это очень полезно, всегда можно увидеть результат, когда он будет воплощен», — отметила заместитель руководителя Администрации федеральной территории «Сириус» Надежда Казанцева.

«Мы уже отметили трех-четырех человек из команды проекта, с которыми мы хотели бы познакомиться поближе», — подчеркнула она.

По ее словам, для реализации проекта могут быть привлечены приглашенные в Администрацию федеральной территории сотрудники, возможна также рантовая поддержка реализации проекта или через работу профильных НКО.

Накануне федеральный эксперт проекта «Сириус», старший советник Департамента стратегического развития и управления территорией АО «ВДНХ» Владимир Березин рассказал журналистам, что в целом доволен предложенным проектом и его командой.

«Работа эти два дня строилась очень плотно, участники были очень «заряжены». Они очень быстро объединились и начали работать вместе. Это главное. Интересно было то, что уже на второй день мы, эксперты, отошли в сторону, и далии им творить. Обычно проект ведешь сам, до конца, буквально на пальцах. Здесь этого не было», — подчеркнул Владимир Березин.