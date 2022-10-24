Пули-Хумри, Афганистан, 24 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Местные источники в провинции Баглан сообщили об обнаружении тела девушки во втором районе города Пули-Хумри, административного центра провинции Баглан. Об этом сообщает «8 Собх».

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Согласно источникам, девушка была изрешечена автоматными очередями.

Личность погибшей и причина убийства пока не установлены.

Это вторая женщина, убитая в последнее время в провинции Баглан при загадочных обстоятельствах.

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