Санкт-Петербург, 24 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Петербургский активист Тимур Булатов, известный своими выступлениями против представителей ЛГБТ-сообщества, просит Следственный комитет РФ и МВД России возбудить уголовное дело в отношении телеведущего Антона Красовского по признакам преступлений, предусмотренных статьями 282 и 280 УК РФ — о возбуждении ненависти либо вражды и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности — в связи со скандальными высказываниями Красовского в телеэфире.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

«Требую в законном порядке наказать Красовского А. В., возбудить в отношении него уголовное дело по указанным выше статьям», — говорится в заявлении Булатова.

«Это экстремизм, ст. 282, 280 УК РФ, в чистом виде. Состав уголовный налицо! — написал ранее Булатов на своей странице в соцсети. — Написано заявление в СК РФ. Номер обращения — 967 398, в МВД РФ ID: S1MVD6 139 091».

Как сообщало ИА REGNUM, в гостях ведущего RT Антона Красовского побывал писатель Сергей Лукьяненко, который рассказал, что в 1980-х в Ужгородской области дети говорили ему, что территория б. УССР «оккупирована москалями». Красовский в ответ заявил, что нужно «прям топить этих детей, топить»: «Вот прямо сказал, что «москали оккупировали», и сразу прямо бросаешь в реку с буйным, бурным течением». Лукьяненко ответил, что «это экстремизм, это мы не поддержим».

После этого главред RT Маргарита Симоньян назвала слова Красовского «дикими и омерзительными», СКР проверку по данному факту.