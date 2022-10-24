Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга посетили город-побратим Мариуполь и передали гуманитарную помощь. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе парламента Северной столицы.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Город в ДНР посетили депутаты Александр Новиков (фракция «Справедливая Россия — За правду»), Юрий Гладунов и Константин Чебыкин (оба — фракция «Единая Россия»). Они побывали в строительном городке, навестили специалистов из Петербурга, которые помогают восстанавливать город в ДНР.

Приход разрушенного родильного дома, на базе которого принимают гуманитарную помощь, получил необходимые вещи от депутатов. В дальнейшем медучреждение будет восстановлено.

«В школы привезли 15 интерактивных досок, три пианино, принтеры и другую технику. Ребята в Мариуполе должны получать образование на том же уровне, что и их сверстники в России. На достигнутом останавливаться не собираемся. Вместе мы вернём город к нормальной жизни», — заявил спикер Заксобрания Александр Бельский («Единая Россия»).

Он добавил, что специалисты завершили работы в двух школах, еще одна в процессе. Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителям Петербурга предлагают поработать в Мариуполе за высокую заработную плату.

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