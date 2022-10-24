Оренбург, , 12:48 — REGNUM Поезд Деда Мороза прибудет в Оренбург 9 декабря. Передвижная резиденция волшебника простоит Оренбурге один день. Об этом сообщает компания «РЖД».

Главный Дед Мороз страны Дарья Драй © ИА REGNUM

В рамках новогоднего маршрута праздничный поезд посетит 72 российских города. Дед Мороз начал своё путешествие с 22 октября из Великого Устюга.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга и его сказочные помощники путешествуют в празднично оформленной передвижной резиденции, в состав которой входят приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами.