Оренбург, 24 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Поезд Деда Мороза прибудет в Оренбург 9 декабря. Передвижная резиденция волшебника простоит в Оренбурге один день. Об этом сообщает компания «РЖД».

Дарья Драй ИА REGNUM Главный Дед Мороз страны

В рамках новогоднего маршрута праздничный поезд посетит более 100 российских городов. Дед Мороз начал своё путешествие с 22 октября из Великого Устюга.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга и его сказочные помощники путешествуют в празднично оформленной передвижной резиденции, в состав которой входят приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами.