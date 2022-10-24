Херсон, 24 октября 2022, 12:48 — REGNUM Часть Херсона и ряда районов Херсонской области остались без электроснабжения, свет энергетики обещают вернуть в течение дня 24 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
По информации «Херсоноблэнерго», — причиной отключения стало повреждение линий электропередачи. На месте аварии работают специалисты. В центре Херсона, как подчеркнули власти, проблем с электроснабжением нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее херсонские энергетики сообщили, что не планируют принудительно отключать электроснабжение Херсона и районов области, расположенных на правом берегу Днепра.