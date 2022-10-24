Ярославль, 24 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Ярославле демонтированная чугунная ограда Волжского (Первомайского) бульвара стала предметом охраны объекта культурного наследия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на приказ департамента охраны ОКН.

Yarnews.net Чугунная ограда на Волжском бульваре до демонтажа

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пробажу ограды в августе 2022 года обратил внимание уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин после обращений жителей. В мэрии в ответ сообщили, что ограду сняли для ремонта и вернут до 1 ноября. Судя по всему, демонтаж был связан с работами по монтажу подсветки бульвара, которая ведётся на федеральные деньги.

Но возникает логичный вопрос — был ли демонтаж законным? Ведь ещё 17 июля Первомайский бульвар был включён в реестр объектов культурного наследия. В том числе предметом охраны стал «характер литого чугунного ограждения по периметру юго-западной и северо-восточной части бульвара».

Туманна и дальнейшая судьба ограждения. В мэрии дали расплывчатый комментарий.

«Работы по восстановлению недостающих секций чугунного ограждения будут проведены в соответствие с требованиями, установленными статьей 47.3. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» при выделении достаточного финансирования на указанные цели», — сообщили в мэрии города.

Неясно также, насколько законным был монтаж подсветки бульвара. Ведь согласно тому же приказу на территории объекта запрещены земляные и другие строительные работы. Во время монтажа подсветки рабочие копали траншеи для прокладки кабеля. ИА REGNUM запросило комментарий в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.