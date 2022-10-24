Новая Каховка, Херсонская область, 24 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) продолжает работать после ракетного удара со стороны ВСУ, сообщает 24 октября РИА Новости со ссылкой на представителя органов власти Новой Каховки.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

Ранее ВСУ выпустили по городу 19 ракет с применение систем HIMARS и «Ольха». Три ракеты попали в Каховскую ГЭС.

Уточняется, что при ударе станция не получила критических повреждений и продолжает работать.