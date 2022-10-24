Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Одной основной тем на промежуточных выборах в США должен стать уровень жизни граждан, а не глобальная проблема инфляции, заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси 23 октября в эфире телеканала CBS.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

«Когда я слышу, как люди говорят об инфляции… мы должны сменить тему. Инфляция — это глобальное явление, — сказала Пелоси в программе «Face the Nation». — В ЕС, Европейском Союзе, Великобритании, Британии уровень инфляции выше, чем у нас… Борьба идет не из-за инфляции. Речь идет о стоимости жизни».

«Если вы посмотрите на то, что мы [демократы] сделали, чтобы снизить стоимость отпускаемых по рецепту лекарств, снизить стоимость энергии и все остальное в нашем законодательстве, вы увидите, что против этого выступал каждый шаг правительства. республиканцами, и у них нет плана по снижению стоимости жизни или помощи в борьбе с инфляцией», — добавила Пелоси.

Этот вопрос был в центре внимания спикера палаты представителей и других лидеров демократов по мере приближения промежуточных сроков. Ранее на этой неделе Пелоси заявила, что демократам необходимо активнее поднимать тему инфляции, которая, согласно опросам, является главной проблемой для избирателей в этом цикле.