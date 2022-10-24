Красноярск, 24 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В учебную часть Омска были доставлены комплекты для мобилизованных красноярцев. Об этом 24 октября сообщил оперштаб Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«По поручению губернатора Александра Усса спальные мешки, медикаменты, теплые вещи и продукты питания сегодня будут выданы военнослужащим», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее комплекты с медикаментами, теплыми вещами, карематами и спальниками мобилизованным жителям Красноярского края были выданы в учебной части Новосибирска.

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