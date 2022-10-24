Рим, 24 октября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Фильм южнокорейского режиссёра Чон Чжи Хё «Чон Сун» удостоен двух наград Римского кинофестиваля, церемония закрытия которого состоялась 22 октября в музыкальном комплексе «Аудиториум». Об этом сообщает Yonhap News.

(сс) geralt Кинофестиваль

Согласно опубликованным данным, фильм удостоен гран-при жюри, а актриса Ким Гым Сун, исполнившая главную роль, — приз за лучшую женскую роль.

Известно, что фильм «Чон Сун» был единственной южнокорейской картиной, представленной на кинофестивале. В конкурсе участвовало 16 фильмов.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм «Корабль в Пусан» удостоен двух наград Международного фестиваля фантастических фильмов в Сиджесе.

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