* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 24 октября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Боестолкновение между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления произошло в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Местные источники сообщают о столкновении в кишлаке Тагаб Мианшахр уезда Варсадж. Согласно их данным, бойцы Фронта атаковали пикап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе боя восемь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё шестеро ранены.

В группировке пока ничего не сказали по этому поводу.

Отметим, что два дня назад штаб-квартира полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Дашт-Кала также была атакована силами Фронта национального сопротивления.