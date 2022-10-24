Москва, 24 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. За две с лишним недели через Керченский пролив перевезли почти 19 тысяч пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

European Space Agency Керченский пролив

«С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 7:00 24 октября через пролив в обе стороны перевезен в общей сложности 18 951 пассажир и 8 778 единиц автотранспортных средств, преимущественно — большегрузных и среднетоннажных грузовиков», — говорится сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что шесть паромов выполнили 244 круговых рейса.