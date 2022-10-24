24 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Не является ли упоминание французским президентом Русской православной церкви, якобы «страдающей» от «манипуляций» Кремля, попыткой «скрытно» поговорить с ее архиереями? Что, кстати, может означать, что у Парижа есть в Московском патриархате свои «информированные источники», связанные тем или иным способом с Францией.

Станислав Стремидловский, , 13:47 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Италии на международной конференции, организованной католической общиной Святого Эгидия, неожиданно решил «защитить» Русскую православную церковь от Кремля. Как передает Reuters, французский лидер сообщил, что российские власти «манипулируют» РПЦ ради «оправдания войны» с киевским режимом, и призвал Московский патриархат противостоять этому «давлению». Свое заявление Макрон сделал в тот момент, когда в зале присутствовал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний. И хотя президент Франции не уточнил, к кому именно из руководства Русской православной церкви он адресовался, было ясно, что Париж послал необычный для него сигнал, причем не только Москве.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело в том, что речь Макрона прозвучала накануне его встречи в Ватикане с папой Римским Франциском. Святой престол после ухода в отставку немецкого канцлера Ангелы Меркель видит во Франции лидера, на которого стоит опираться в Европе. Причем не ограничиваясь только правящей группировкой. Как напоминают французские издания, на последних парламентских выборах около четверти католиков поддержали «Национальное движение» во главе с Марин Ле Пен. Более того, эта сила пользуется массовой популярностью среди консервативных французских католиков. Но на публике папа Франциск имеет дело с Макроном, которого верующие во Франции недолюбливают. Комментируя предстоящую встречу президента с понтификом, французская католическая газета La Croix предположила, что «в Апостольском дворце ощущается раздражение от этого визита», поскольку аудиенция у папы выглядит гарниром к основному блюду — конференции, организованной общиной Святого Эгидия. Однако даже и в этом случае, как пояснил изданию критикующий Макрона «в личном качестве» источник в Римской курии, когда тот едет в Рим к Франциску, это «никогда не остается незамеченным», что относится «не ко всем главам государств».

Владимир Путин и патриарх Кирилл Kremlin.ru

Тем более сегодня. По мнению главы комитета Национального собрания Франции по иностранным делам Жан-Луи Бурланжа, президент «очень чувствителен» к словам папы, «как человека с другого континента, неевропейца в Европе», и Макрон «также очень хочет, чтобы позиция Парижа не выглядела слишком европоцентричной». Франция заинтересована в том, чтобы «построить новый договор между Севером и Югом» с помощью «коалиций конкретных действий». В случае с кризисом в б. УССР это означает намерение отмыть «крестовый поход» в поддержку киевского режима от имиджа «западного предприятия», получить «больше поддержки от неприсоединившихся стран». Судя по всему, Макрон надеется заручиться содействием Ватикана, прежде всего, в Африке. «В целом здесь существуют антифранцузские настроения, которые не все разделяют, но тем не менее они присутствуют, — заявил в интервью французскому телеканалу France 24 профессор Одон Валетт. — Я провожу много времени в Бенине и могу сказать, что это огромная проблема для Парижа, особенно сейчас, когда президент России Владимир Путин делает всё возможное, чтобы подорвать французские интересы в Африке через своих «вагнеровских коммандос».

Но континент в настоящее время стала довольно успешно осваивать и Русская православная церковь, которая в прошлом году пошла на создание Патриаршего экзархата Африки. Шаг за шагом позиции русского православия начинают крепнуть. Такое духовное влияние приобретается не быстро, но и нивелировать его внешним игрокам бывает очень сложно. Не исключено, что в данной ситуации Париж был бы рад создать проблемы Московскому патриархату в Африке католическими руками. Это первое. И второе. Внимание привлекает методология, продемонстрированная Макроном. Выступая на конференции, организованной общиной Святого Эгидия, он заявил, что «изо всех сил пытался поговорить с Путиным», но сейчас самое время поговорить, даже «скрытно», с российским народом, потому что «это не их война». В свою очередь, как замечает французский портал La Vie, «если падение путинского режима может поставить патриарха Кирилла в затруднительное положение, то существованию РПЦ ничего не угрожает». Не является ли в этой ситуации упоминание французским президентом Русской православной церкви, якобы «страдающей» от «манипуляций» Кремля, такой же попыткой «скрытно» поговорить с ее архиереями? Что, кстати, может означать, что у Парижа есть в Московском патриархате свои «информированные источники», связанные тем или иным способом с Францией.