Чухлома, Костромская область, 24 октября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Две сестры 12 и 13 лет, проживающие в городе Чухломе Костромской области, подверглись сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Чухломской районный суд.

George Hodan Суд

Многодетная семья, воспитывающая 4 детей, приглашала девочек к себе в гости, где издевалась над ними. За это в октябре 2022 года супругов осудили на 29 лет. Выяснилось, что отец семейства предлагал часто гостившему в их доме местному жителю удовлетворить сексуальные потребности за счет сестёр. Гость поддался на уговоры и совершил в отношение детей развратные действия. При этом девочки были его родственницами.

На суде фигурант указал, что не знал возраста девочек и точно не помнит происходившего из-за сильного алкогольного опьянения. Оценив доказательства, суд назначил обвиняемому наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.