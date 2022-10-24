Москва, 24 октября 2022, 12:41 — REGNUM Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры настаивает на включении в проект федерального бюджета на 2023–2025 годы детского кешбэка. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил глава комитета Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).
Напомним, ранее в своем заключении на проект главного финансового документа страны комитет обратил внимание на то, что программа туристического кешбэка способствовала поступлению дополнительных налоговых и неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы России
«Внутри Госдумы идет обсуждение, и мы всем комитетом настаиваем, чтобы у нас появился такой механизм как детский кешбэк по крайней мере, которого сейчас в бюджете нет», — сказал Тарбаев в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного итогам туристического сезона 2022 года.
Он отметил, что сейчас парламентарии ищут возможности перераспределения средств в рамках государственных программ на эти нужды.
Читайте ранее в этом сюжете: Кешбэк на детский отдых хотят включить в проект бюджета РФ на трехлетку