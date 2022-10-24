Москва, , 12:41 — REGNUM Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры настаивает на включении в проект федерального бюджета на 2023–2025 годы детского кешбэка. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил глава комитета Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

Сангаджи Тарбаев Дарья Антонова, ИА REGNUM

Напомним, ранее в своем заключении на проект главного финансового документа страны комитет обратил внимание на то, что программа туристического кешбэка способствовала поступлению дополнительных налоговых и неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы России

«Внутри Госдумы идет обсуждение, и мы всем комитетом настаиваем, чтобы у нас появился такой механизм как детский кешбэк по крайней мере, которого сейчас в бюджете нет», — сказал Тарбаев в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного итогам туристического сезона 2022 года.

Он отметил, что сейчас парламентарии ищут возможности перераспределения средств в рамках государственных программ на эти нужды.

Читайте ранее в этом сюжете: Кешбэк на детский отдых хотят включить в проект бюджета РФ на трехлетку