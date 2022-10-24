Казань, 24 октября 2022, 13:01 — REGNUM Дополнительные меры поддержки семей граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, утвердили в Татарии. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

На базе международного выставочного центра «Казань Экспо» организован пункт сбора мобилизованных
На базе международного выставочного центра «Казань Экспо» организован пункт сбора мобилизованных
Tatarstan.ru

Согласно документу, постоянно проживающие в Татарии семьи с новорожденными обеспечат подарочными комплектами с детскими принадлежностями.

Пожилых родственников мобилизованных в первую очередь обеспечат путевками на санаторно-курортное лечение. Также первоочередное право на отдых по путевке имеют семьи мобилизованных с детьми (7-17 лет) постоянно проживающими в РТ.

Престарелые родственники мобилизованных или члены семьи инвалидов I и II группы будут обеспечены социальной помощью на дому.

Преимущественным правом при приеме на соцобслуживание в дома-интернаты для престарелых и граждан с психическими расстройствами обладают родственники мобилизованного, а также дети и подростки с ограниченными возможностями.

Школьников с 1 по 11 классы обеспечат двухразовым горячим питанием, студентов-очников (ссузы) — одноразовым горячим питанием.

Принимать решение о признание родственников мобилизованных безработными будут в течение трех дней с момента подачи заявления.

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Татарии, рекомендовано установить мобилизованным сотрудникам единовременные выплаты и дополнительные меры поддержки членам их семей.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии планируют посетить каждую семью мобилизованных, чтобы определить конкретные меры помощи. Руководителям муниципалитетов совместно с военкоматами необходимо составить реестры военнослужащих, находящихся в зоне СВО, мобилизованных, вернувшихся из зоны боевых действий, их родных, включая семьи погибших.

Читайте также: В Татарии мобилизованных освободили от уплаты транспортного налога