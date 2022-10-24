Казань, 24 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Дополнительные меры поддержки семей граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, утвердили в Татарии. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Tatarstan.ru На базе международного выставочного центра «Казань Экспо» организован пункт сбора мобилизованных

Согласно документу, постоянно проживающие в Татарии семьи с новорожденными обеспечат подарочными комплектами с детскими принадлежностями.

Пожилых родственников мобилизованных в первую очередь обеспечат путевками на санаторно-курортное лечение. Также первоочередное право на отдых по путевке имеют семьи мобилизованных с детьми (7-17 лет) постоянно проживающими в РТ.

Престарелые родственники мобилизованных или члены семьи инвалидов I и II группы будут обеспечены социальной помощью на дому.

Преимущественным правом при приеме на соцобслуживание в дома-интернаты для престарелых и граждан с психическими расстройствами обладают родственники мобилизованного, а также дети и подростки с ограниченными возможностями.

Школьников с 1 по 11 классы обеспечат двухразовым горячим питанием, студентов-очников (ссузы) — одноразовым горячим питанием.

Принимать решение о признание родственников мобилизованных безработными будут в течение трех дней с момента подачи заявления.

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Татарии, рекомендовано установить мобилизованным сотрудникам единовременные выплаты и дополнительные меры поддержки членам их семей.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии планируют посетить каждую семью мобилизованных, чтобы определить конкретные меры помощи. Руководителям муниципалитетов совместно с военкоматами необходимо составить реестры военнослужащих, находящихся в зоне СВО, мобилизованных, вернувшихся из зоны боевых действий, их родных, включая семьи погибших.

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