Санкт-Петербург, 24 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Здание обанкротившегося предприятия «Компрессорный комплекс» вместе с земельным участком в Санкт-Петербурге выставят на торги за 375 млн рублей, следует из опубликованного 24 октября на сайте Федресурс сообщения конкурсного управляющего Елены Шуляковской.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В документе указано, что здание и 12 помещений к нему, земельный участок на проспекте Обуховской Обороны, 51, внутренние сети, движимое имущество (мебель) и оргтехника будут выставлены на торги за 375 млн рублей. Сроки проведения торгов пока не называются.

«Конкурсный управляющий НАО «Компрессорный комплекс» Елена Шуляковская, настоящим сообщением публикует Положение Об обеспечении сохранности имущества НАО «Компрессорный Комплекс», являющегося предметом залога ООО «Кронверк», — говорится в документе.

Отметим, в Арбитражном суде по Санкт-Петербургу и Ленинградской области находится несколько дел о банкротстве как НАО «Компрессорный комплекс», так и ООО «Гроссманн констракшн» (Гроссманн рус), которое с 2017 года владеет контрольным пакетом акций завода. По данным издания «Деловой Петербург», в 2021 году кредиторы уже пытались продать имущество предприятия на торгах по начальной цене 500 млн рублей. Однако аукцион перенесли, а затем и вовсе отменили.

Завод «Компрессорный комплекс» был создан в 1990–х годах, по сути, из части Невского завода. Предприятие выпускало сложное машиностроительное оборудование для газовой и нефтехимической отраслей. Однако с 2016 года выручка компании пошла на спад и в 2020 году предприятие было признано банкротом.